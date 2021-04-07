«التنمية الصناعية»: اجتماعات دورية مع المستثمرين لبحث مشاكلهم

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه يتفقد دوريًا المناطق الصناعية بكل المحافظات سواء الوجه البحري أو الصعيد لبحث مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، مضيفًا أنه سيعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص كشريك رئيسي مع الدولة في تحقيق التنمية الصناعية.وأضاف «الزلاط»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتوجه إلى الجمعية مستثمري العاشر لحضور اجتماع موسع مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص الهيئة الدائم لبحث مشاكل المستثمرين سواء بمقر الهيئة أو من خلال عقد اجتماعات خارجية مع المستثمرين ومن يمثلهم من غرف صناعية وجمعيات أعمال ومستثمرين في شتى أرجاء الجمهورية، تعميقًا للتعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة ومجتمع الأعمال وتماشيًا مع توجهات الدولة بضرورة مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في حل المشكلات، وإنما في صنع القرار وأخذ آرائهم في الاعتبار في التخطيط ورسم السياسة الصناعية للبلاد.