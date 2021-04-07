في نقاط.. خطة الحكومة لاستكمال مبادرات الدولة 2022

تعكف اللجان النوعية المختصة في مجلس الشيوخ على دراسة الخطة التنموية للعام المالي المقبل 2021-2022، تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لمراجعتها والبت في مشروع القانون القاضي بإقرارها وفق التعديلات التي يراها المجلسين.ووفقًا لما بينته الخطة المعروضة على المجلس، فإنها تقوم على التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة، فيما يخص استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الإصلاح الاقتصادي.وفيما يلي يرصد "الدستور" أهم الأهداف الاستراتيجية للخطة، وركائز تنفيذ مبادرات الدولة لتحسين حياة المواطنين في كافة القطاعات:المرتكزات العام للخطة وتقوم على:- تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة.- توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.- تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية في مواجهة إنتشار الوباء.- التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة منظومة الرصد البيئي.- التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة.- زيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين.- التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.- زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ 99 مشروعًا في هذا المجال.- زيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء في مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء.- التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية في مختلف المحافظات.مرتكزات تنفيذ مبادرات برامج قطاع الصحة، وتتم من خلال:- توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى في الخدمة.- الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا إستراتيجيا مركزيًا.- تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بواقع توفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال.- زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة، وتطوير 170 مستشفى ومركزًا طبيًا، مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.مبادرات وبرامج قطاع التعليم، ويتم تنفيذها عبر:- تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومن بينها شراء 600 ألف تابلت جديد.- استكمال منصات التعلم عن بعد، مع ميكنة الاختبارات في الجامعات.- التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالي 93 مدرسة ضمن خطة 20222021 بإجمالي 1156 فصلًا، منها 20 مدرسة بإجمالي 245 فصل ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة".مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري، ويعتمد تنفيذها على:- استكمال انشاء عدد 15 تجمعًا زراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.- تطوير منظومة الارشاد الزراعي.- تأهيل وتبطين الترع بطول 7 آلاف كم.مبادرات وبرامج قطاع النقل، وتقوم على مايلي:- تسهيل الحركة المرورية وضمان أمنها وخفض الوقت المستغرق في النقل.- تنفيذ 10 محاور عرضية على النيل، لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة.- إنشاء 15 كوبري على الرياح البحري.- تطوير الطريق الدائري، ومبادرات وبرامج قطاع الإسكان بواقع 99 مشروع مياه شرب وصرف صحي.- ومبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وكذا قطاع الكهرباء والطاقة.خطة استمكال مبادرة حياة كريمة:تقوم الخطة الاستثمارية لمبادرة "حياة كريمة" في خطة عام 2021-2022، على مايلي:- استكمال مشروعات الري باعتمادات 5.8 مليار جنيه، بعدد 297 مشروعًا.- استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 266 مشروعًا باعتمادات 12.2 مليار جنيه.- استكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، بإجمالي 7230 فصلًا، وتنفيذ 272 مدرسة جديدة، مع تنفيذ 14 مستشفى، و782 مركز شباب وملعبًا خماسيًا.