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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبد الغفار» يستعرض تقريرًا عن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:50 ص
د. خالد عبدالغفار
د. خالد عبدالغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، منها استعراض تقرير تفصيلي عن الاختبارات الإلكترونية بالجامعات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي في تطبيق وتعميم الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح التقرير مشاركة 10 كليات بجامعات "عين شمس، حلوان، طنطا، بنها" في تجربة الاختبارات الإلكترونية بـ 34 مقررًا، وبحضور 2751 طالبًا، ومشاركة 275 عضو هيئة تدريس، 33 مدير نظام، 40 مراقبًا.

ومن جانبه أعرب المجلس عن سعادته بنجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية بهذه الجامعات، وهو ما يساعد في نشر وترسيخ ثقافة الاختبارات الإلكترونية في المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى نجاح جامعة قناة السويس في الاستعداد لتطبيق هذه التجربة، ورغبة جامعتي المنيا والفيوم في خوضها.

كما ناقش المجلس استعدادات جامعة أسيوط لتنظيم الملتقى الرقمي القمي تحت عنوان "مصر الحضارة " لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، وبدء الجامعة في تسلم الأعمال المشاركة فى الفترة من "10 أبريل إلى 20 مايو 2021".

كما أحيط المجلس علما بإضافة مجال جديد للأفلام الوثائقية ضمن فعاليات مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب 2021 بعنوان "جهود مصر في إنهاء أزمة السفينة Ever Given الجانحة بقناة السويس وتعويمها" ليستمر تقديم الأعمال إلكترونيًّا على منصة المهرجان خلال الفترة من 1- 30 أبريل الجاري.

وأوصى المجلس بإضافة مقرري التذوق الفني والموسيقي كمقررين اختياريين في لوائح الكليات العلمية والنظرية، التي لا توجد فيها هذه المقررات، وذلك فى حال سماح لوائحها بذلك؛ نظرًا لأهميتها في بناء الشخصية لدى الطلاب.

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