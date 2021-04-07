«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر أبريل.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات:1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم.2- المحافظة على انتظام الرى أسفل الأشجار.3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.4- جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.5- زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة.6- رفع الفروع من على الأرض بربطها.7- تقليم أشجار المانجو المحلي والأجنبي ويتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم.ثانيا: التسميد:تسميد أشجار المانجو التى تروى بالتنقيطالرية الأولى- يضاف 1 ك سلفات نشادر+ 12ك سلفات ماغنسيوم.الرية الثانية- يضاف 3 ك سماد مركب 19– 19 – 19.الرية الثالثة- يضاف 3 ك سلفات بوتاسيوم.الرية الربعة- يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مرة في الشهر.الرية الخامسة- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.الرية السادية- يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما.التسميد الورقي:يتم الرش الورقى فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما ياتى 150جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى+ 150جم منجنيز مخلبى+ 75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 200جم يوريا "لرفع كفائة الامتصاص".ثالثا: برنامج الري:شهر أبريل كمية المياه 60 لترالشجرة.يتم التسميد في الثلث الاخير من الري.يتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة كما يلي:30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرةرابعا: برنامج المكافحةمقاومة الأمراض الفطرية.- رش بنش بمعدل 40 سم 600 لتر ماء+ مادة ناشرة بمعدل 300سم 600 لتر ماء لمقاومة البياض ولفحة الثمار.