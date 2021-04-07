8294 إصابة و374 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 8294 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأربعاء منها 1585 في موسكو ليرتفع العددالكلي إلى أربعة ملايين و606162.وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة المرض: إن 374 شخصًا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 101480 منذ بدء الجائحة.