8294 إصابة و374 وفاة جديدة بكورونا في روسيا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:45 ص
وكالاتطباعة
سجلت روسيا 8294 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأربعاء منها 1585 في موسكو ليرتفع العدد
الكلي إلى أربعة ملايين و606162.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة المرض: إن 374 شخصًا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 101480 منذ بدء الجائحة.
الكلي إلى أربعة ملايين و606162.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة المرض: إن 374 شخصًا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 101480 منذ بدء الجائحة.