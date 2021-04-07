الرئيس اللبناني يستقبل سامح شكري بقصر بعبدا

استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون، قبل قليل، وزير الخارجية المصري سامح شكري، بقصر بعبدا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للبنان.وكان «شكري» قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للبنان وشعبه الشقيق، حيث كان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة على رأس مستقبليه.