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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحدث ظهور لحسن شاكوش بعد إخلاء سبيله بكفالة (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:55 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
هبه محمد
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شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره بفيديو له من داخل الـ"جيم"، ليطمئنهم فيه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق حسن شاكوش على الفيديو، قائلًا: "الحمد لله.. وقدر الله ما شاء فعل"، وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل المطرب بكفالة 20 ألف جنيه، في واقعة افتتاحه لكافيه في منطقة مدينة نصر بدون ترخيص وبالمخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية أغلقت "كافيه" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

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