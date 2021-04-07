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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فوربس: شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:42 ص
أصحاب المليارات في
أصحاب المليارات في العالم
هدير سند
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كشفت مجلة فوربس عن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم في أحدث نسخها، والذي حقق رقمًا قياسيًا بلغ 2755 مليارديرًا، يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

وأفادت فوربس بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعًا من 8 تريليونات العام الماضي.

قال راندال لين، كبير مسئولي المحتوى في فوربس، في مقابلة مع وكالة رويترز، شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر.

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش) فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عامًا، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

وضمت قائمة هذا العام 493 وافدًا جديدًا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

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