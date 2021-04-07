«فوربس»: كيم كارداشيان تنضم لنادي المليارديرات

أعلنت مجلة فوربس عن انضمام نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، لنادي المليارديرات حيث بلغت ثروتها 780مليون دولار في أكتوبر الماضي، بسبب أرباحها من مجال مستحضرات التجميل وشركة الملابس الداخلية بالإضافة لدخلها من التليفزيون وصفقات التأييد والاستثمارات.ويتصدر مؤسس أمازون جيف بيزوس المجموعة الخاصة بالمليارديرات حول العالم، بثروة صافية تصل إلى 177 مليار دولار.واستخدمت النجمة تواجدها الضخم على وسائل التواصل الاجتماعي ووجود 213 مليون متابع على "إنستجرام"و 69.7 مليون متابع على "تويتر"، خلال عمليات الإغلاق في جائحة فيروس كورونا المستجد للترويج للملابس المنزلية من "سكيمز".و في فبراير الماضي طلبت "كيم" الطلاق من مغني الراب كانييه ويست، بعد زواج دام 7 سنوات تقريبًا أنجبت خلاله 4 أطفال.