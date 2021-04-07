التفتيش على 318 منشأة فى القاهرة خلال فبراير

قال محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر فبراير الماضي، ١٠٧٦ شكوى، منها ١٩٢ شكوى تمت تسويتها وديًا، وتمت إحالة ٣٠١ شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ ٩٩ شكوى، وإحالة ٢٨ شكوى لجهات أخرى طبقًا للاختصاص، وتبقى ٤٦٩ شكوى تحت البحث والدراسة.وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج ٢٣٠ ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ١٧٠ أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج ١٢١٣ شهادة قياس مستوى المهارة، و١٣٠٢ رخصة مزاولة المهنة.أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٣١٨ منشأة دوريا وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير ٣٠٦ محاضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث ١٤٢ شكوى، وتمت تسويتها بالكامل وديًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٩٥ منشأة، وإعادة التفتيش على ٣٤٥ منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨٣ محضر سلامة وصحة مهنية و٢٣ غلقا إداريا، كما تم بحث ٩ شكاوى، وعقد ١٤ ندوة توعية.