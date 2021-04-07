رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 318 منشأة فى القاهرة خلال فبراير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:42 ص
التفتيش على منشأة
التفتيش على منشأة
دعاء جابر
طباعة
قال محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر فبراير الماضي، ١٠٧٦ شكوى، منها ١٩٢ شكوى تمت تسويتها وديًا، وتمت إحالة ٣٠١ شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ ٩٩ شكوى، وإحالة ٢٨ شكوى لجهات أخرى طبقًا للاختصاص، وتبقى ٤٦٩ شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج ٢٣٠ ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ١٧٠ أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج ١٢١٣ شهادة قياس مستوى المهارة، و١٣٠٢ رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٣١٨ منشأة دوريا وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير ٣٠٦ محاضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث ١٤٢ شكوى، وتمت تسويتها بالكامل وديًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٩٥ منشأة، وإعادة التفتيش على ٣٤٥ منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨٣ محضر سلامة وصحة مهنية و٢٣ غلقا إداريا، كما تم بحث ٩ شكاوى، وعقد ١٤ ندوة توعية.

موضوعات متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا


الصور

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

الأكثر قراءة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى