أبرز قرارات «القاهرة» في شهر رمضان الكريم

استعدت محافظة القاهرة لشهر رمضان الكريم، باتخاذ عدة إجراءات وقرارات مهمة، للحافظ على المواطنين من العدوى بفيروس كورونا.ويستعرض "الدستور" في تقريره، أبرز قررت محافظة القاهرة في شهر رمضان._ رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك._ التعامل بمنتهى الحزم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان._ المتابعة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين._ التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية._ استمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كل المستلزمات المستخدمة في المخالفة._ حظر إقامة موائد الرحمن._ السماح بأداء صلاة التراويح شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية._ تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية._ تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة._ توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية._ التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتبارًا من ١٧ أبريل ٢٠٢١، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية._ رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة._ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.