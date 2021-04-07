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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبرز قرارات «القاهرة» في شهر رمضان الكريم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:47 ص
رمضان
رمضان
مصطفى عبدالله
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استعدت محافظة القاهرة لشهر رمضان الكريم، باتخاذ عدة إجراءات وقرارات مهمة، للحافظ على المواطنين من العدوى بفيروس كورونا.

ويستعرض "الدستور" في تقريره، أبرز قررت محافظة القاهرة في شهر رمضان.

_ رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

_ التعامل بمنتهى الحزم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

_ المتابعة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

_ التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

_ استمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كل المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

_ حظر إقامة موائد الرحمن.

_ السماح بأداء صلاة التراويح شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

_ تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية.

_ تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة.

_ توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

_ التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتبارًا من ١٧ أبريل ٢٠٢١، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

_ رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

_ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.

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