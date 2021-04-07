علاج 432 مواطن بالبحرالأحمر ضمن قوافل «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبى على 432 مواطنا خلال قافلة طبية تابعة لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بقريتي أدلديت وأبو رماد بمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر.وأضاف مديرية الشئون الصحية، في بيان لها، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وبإشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحية بالمحافظة، وعلى مدار يومين، أقيمت قافلة طبية بأبو رماد وأدلديت بمدينة حلايب يومى 5 و6 أبريل 2021، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 432 حالة بمختلف التخصصات الطبية.كما تم إجراء 72 فحصا معمليا، وتم إجراء عدد 24 فحص سونار، وإجراء عدد 91 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وشاركت بالقافلة عيادة تنظيم أسرة، وتم تقديم المشورة وصرف الوسائل بالمجان للسيدات، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.