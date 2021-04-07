303 إصابات جديدة بكورونا فى إسرائيل
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:36 ص
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سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 59 ألفا و793 فحصًا جاءت نتيجة 5ر0% منها إيجابية.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6261 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 309 حالات خطرة و157 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 59 ألفا و793 فحصًا جاءت نتيجة 5ر0% منها إيجابية.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6261 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 309 حالات خطرة و157 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.