303 إصابات جديدة بكورونا فى إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 59 ألفا و793 فحصًا جاءت نتيجة 5ر0% منها إيجابية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6261 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 309 حالات خطرة و157 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.