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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الصناعة والبحث العلمي» ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:32 ص
الدكتور محمد هشام
الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة ولجنة
هبه عويضه
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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى ندوة علمية بعنوان "الصناعة والبحث العلمي.. ورؤى لدور البحوث التطبيقية في خدمة الصناعة"، وذلك الأحد المقبل فى العاشرة والنصف صباحًا وسيتم بث الندوة "أونلاين" على صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار ربط الصناعة والبحث العلمي وبالتعاون المشترك بين نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وعمادة البحوث التطبيقية بالأكاديمية برئاسة الدكتور مهندس محمد الغمري.

وأضاف أن الندوة سوف تناقش كيفية ربط الصناعة بالبحث العلمى ومدى تطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق أهداف البحث العلمى، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وبث الندوة أون لاين حفاظًا على سلامة المهندسين، وتحقيق الاستفادة الكبرى لدى أكبر عدد من المهندسين.

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