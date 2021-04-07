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مورجان فريمان يشيد بـ مصر بعد نقل المومياوات الملكية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:37 ص
مورجان فريمان
مورجان فريمان
وكالات
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نشر الفنان العالمي مورجان فريمان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدة صور له، من زيارته السابقة لمصر قبل سنوات قليلة، إذ جاء لتصويره سلسلة وثائقية "قصة الإله" (story of god).

وكتب مورجان فريمان، في تعليقه على الصور: "هل تعلم أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الروح مكونة من أجزاء كثيرة؟، في رحلتي العالمية (story of god)، أردت أن أعرف كيف أصبحت الحياة الآخرة جزءًا من الدين، لذلك ذهبت إلى مصر مع عالمة المصريات سليمة إكرام، إلى المكان الذي لا تزال فيه أولى الآثار العظيمة عن الآخرة".

يأتي ذلك بعد 3 أيام من حفل نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تم نقله على الهواء عبر أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.

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