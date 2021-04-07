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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسبب الحساسية.. ضبط مستحضرات تجميل «بير سلم» ببورسعيد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:29 ص
ضبط مستحضرات تجميل
ضبط مستحضرات تجميل
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقيادة ناصر ثابت وكيل الوزارة، من ضبط مخزن بحي مبارك بدائرة حي الضواحي بداخله 350 عبوة من مستحضرات التجميل غير مدون عليها المواصفة القياسية ورقم التشغيلة الخاصة بوزارة الصحة، والتي تم تصنيعها "تحت السلم".

وأكد محمد عوض، وكيل المديرية، أن الدراسات والأبحاث الخاصة بالأمراض الجلدية، قد أثبتت أن أضرار مستحضرات التجميل على الجلد والبشرة تتمثل في إصابة بعض السيدات بالحساسية والتي تظهر في صورة التهاب في مكان الاستخدام، ولذلك تكثف مديرية التموين من جهودها لحماية السيدات من شراء المنتجات المضرة بالصحة.

وأكد ناصر ثابت، أن البضائع المضبوطة مخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس والقانون 127 لسنة 1955 وأحكام القرار الوزاري 423 لسنة 2005، والذي ينص على حظر تداول أي مستحضرات تجميل محلية أو مستوردة إلا إذا كان مدون عليها رقم التشغيلة والمواصفة القياسية خاصتها، وكذلك القانون 82 لسنة 2002 الخاص بالبيانات التجارية.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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