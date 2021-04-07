مواعيد العطلات الرسمية في مصر 2021 والأعياد القادمة

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة العطلات الرسمية في مصر 2021 والأعياد القادمة، وخاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم، حيث تكثر العطلات الرسمية بسبب العيد والوقفة وإجازة العيد، وخلافه، حيث تستعد الكثير من الأسر لقضاء هذه العطلة على الشواطئ والسواحل، للاستمتاع بأجواء الطبيعة.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة العطلات الرسمية المتبقية في عام 2021، والإجازات القادمة التي يرغب المواطنين في معرفتها.

العطلات الرسمية في مصر 2021 والأعياد القادمة للموظفين

هناك العديد من العطلات الرسمية ما زالت متبقية في العام الحالي 2021، على الرغم من مرور ثلاثة أشهر به، وتتضمن الأجازات في شهر أبريل، فهناك إجازة في يوم الأحد ٢٥ أبريل، وهي عيد تحرير سيناء.

عطلات شهر مايو ويونيو ويوليو 2021

وأما في شهر مايو، فهناك يوم السبت ٠١ مايو، عيد العمال، وأما يوم الإثنين ٠٣ مايو، عيد شم النسيم، وأما يوم الخميس ١٣ مايو - السبت ١٥ مايو، عيد الفطر المبارك.





وأما في شهر يونيو، يوم الأربعاء ٣٠ يونيو، وهى إجازة ثورة ٣٠ يونيو، ويوم الإثنين ١٩ يوليو، وقفة عيد الأضحى، وأما الثلاثاء ٢٠ يوليو - الجمعة ٢٣ يوليو، وعيد الأضحى المبارك، وأما يوم الجمعة ٢٣ يوليو عيد الثورة.





عطلات شهر أغسطس وأكتوبر

هناك عدد من العطلات الرسمية في شهر أغسطس وأكتوبر، وهم: يوم الإثنين ٩ أغسطس رأس السنة الهجرية، والأربعاء ٦ أكتوبر، وهو عيد القوات المسلحة، ويوم الإثنين ١٨ أكتوبر، وهو يوم المولد النبوي الشريف.





العطلات الرسمية في شهر رمضان المبارك 2021 للموظفين

شهر رمضان ذو طبيعة خاصة، فهناك العديد من الناس، ترغب خلاله في العبادة فقط، لذا من الممكن أن تأخذ إجازات في هذا الشهر، ولكن هذا العام يختلف شهر رمضان فيعتبر ثلثه أجازات وراحة أسبوعية لمن يريد خلاله في التعبد والصلاة، وفقا لما كشفته الحسابات الفلكية.





من المقرر أن تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا، يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، وفي هذا الشهر هناك 11 يوما إجازة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية، حيث جاءت كالآتي: عيد تحرير سيناء، وعيد شم النسيم، وعيد العمال، والإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



