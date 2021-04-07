النيابة تستمع لأقوال مجري التحريات في واقعة حسن شاكوش

تستمع نيابة مدينة نصر الجزئية لأقوال مجري التحريات في اتهام مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بافتتاح "كافيه" دون الحصول على ترخيص في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.كانت النيابة قد أمرت بالاستعلام من حي شرق مدينة نصر، حول ما إذا كان تم صدور ترخيص لكافيه مطرب المهرجانات من عدمه، وبيان إذا كان تم تحرير محضر مخالفات للكافيه، وفي حالة الأولى عدم صدور ترخيص بيان المخالفات بالأرقام.يذكر أن النيابة كانت قد قررت إخلاء سبيل "شاكوش" بكفالة 20 ألفًا، جنيه وإخلاء سبيل 10 متهمين من عمال الكافيه بكفالة 10 آلاف جنيه، وأكد المتهمون أمام النيابة أنهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: "إحنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة".