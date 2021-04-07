إنشاء محطة تحلية مياه بقرية الشيخ الشاذلي في مرسى علم

ترأس اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، لجنة لزيارة قرية الشيخ الشاذلي لتحديد إحداثيات محطة جديدة لتحلية المياه الجوفية لخدمة أهالي القرية والمواطنين.وضمت اللجنة كلًا من المهندس محمد السيد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، والمهندس محمد عبدالرحيم بالإدارة العامة للمياه الجوفية، وكان في استقباله رضا حسين، رئيس قرية الشيخ الشاذلي.من جانبه أكد رئيس مدينة مرسى علم أنه تم المرور على مواقع الأعمال التي تمت دراستها للحماية من أخطار السيول، للتعرف على أي معوقات للتنفيذ لمراجعة الدراسات قبل مرحلة الطرح، ويجري دراسة سلامة الموقع وتحديد مكانه مع مراعاة البعد عن ممرات السيول.وأوضح رئيس المدينة في بيان له، أنه تمت معاينة بعض المواقع المقترحة من قبل المدينة لإقامة عدد من المشروعات المختلفة، لتحديد مدى تعرضها لإخطار السيول من عدمه.