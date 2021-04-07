تعيين 5884 شابًا بالقاهرة فبراير الماضى

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 5884 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 60 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 20073 شابًا، خلال شهر فبراير.وصرفت المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع77 منحة مولود بإجمالي 154 ألف جنيه، و26 منحة زواج بـ78 ألف جنيه، و4 منح وفاة بـ40 ألف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بـ12 ألف جنيه، فضلًا عن عمل 5 عمليات جراحية بـ19 ألف جنيه، فضلا عن حالة عجز كلي لأحد العمال تم صرف 10 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 313 ألف جنيه لـ119 حالة.