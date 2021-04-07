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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات في الشارع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:24 ص
منى عبدالله، عضو
منى عبدالله، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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تقدمت منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات او القمامة فى الشوارع، وعدم وجود إستراتيجية لحل المشكلة، مؤكدة أن تعديلات قانون النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، مازال حبرا على ورق، فالحكومة لم تطبقه ولم يسهم فى تحقيق الهدف منه حتى الآن.

وأوضحت عبد الله، أن التعديلات الأخيرة لمشروع القانون تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتعرض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومكتسباتهم، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أننا نرى القمامة تزداد، ومخلفات الهدم تكسو جوانب الطرق العامة، وأعمال الحفر فى كل شوارع مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، ان هناك حالة من الإهمال لا مثيل لها في‮ مستوي النظافة‮ تشهدها محافظات مصر فتلال القمامة تملأ الشوارع والميادين، ‮ فعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح‮ التلوث هو سيد الموقف.

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