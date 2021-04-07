«تصديري الصناعات الغذائية» يناقش أهمية السوق الأوغندي

تنظم هيئة تنمية الصادرات الغذائية المصرية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجاري، ندوة عن السوق الأوغندي.وتناقش الندوة نتائج البعثة التحضيرية للسوق الأوغندى والمُقرر إيفادها نهاية شهر مايو المقبل، بهدف الالتقاء بكبار المستوردين والسلاسل التجارية ورجال الأعمال المُهتمين بالمنتجات الغذائية المصرية لبحث الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية الغذائية بهذا السوق المهم.