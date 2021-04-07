بورسعيد تتابع سير العمل بالمشروع القومي لمصرف بحر البقر

عقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالمشروع القومي لمصرف بحر البقر والخاص بمعالجة المياه ومرورها أسفل قناة السويس لسيناء، بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء والبترول والصرف الصحي والاتصالات وهيئة قناة السويس ومديرية الطرق بالمحافظة.واستعرض «عثمان» معدلات العمل التي شهدها مصرف بحر البقر حتى الآن، مشددًا على أن هناك توجيهات من محافظ بورسعيد بسرعة إزالة كل التعارضات بين مسار المشروع والمرافق الموجودة به وسرعة التنسيق بين الأجهزة المعنية، والانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمني للمشروع.يذكر أن المحطة الجديدة تتيح معالجة 5.6 مليون متر مكعب مياه في اليوم الواحد لاستخدامها في الأراضي الزراعية الجديدة بسيناء، وتعد من أهم المشروعات القومية الجديدة التى تخدم محافظتى بورسعيد وسيناء وتوفر مخزونًا جيدًا من المياه اللازم لتنمية القطاع الزراعي بسيناء.