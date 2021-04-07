للحث على ترشيد المياه.. ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية

عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرى، ندوة توعية مائية في رحاب المنطقة اﻷزهرية بسموحة بالإسكندرية، حول ترشيد إستهلاك المياه فى ظل تنامى الإحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا وحتمية التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه.وأكدت الندوة بحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الإسكندرية، وعدد من الوعاظ، على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الندرة والترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية.واستعرض المحاضر المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.كذلك تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة 4 محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية.كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السادة الوعاظ بتوعية كافة المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها.