رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للحث على ترشيد المياه.. ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:21 ص
ندوة توعية لوعاظ
ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية
وائل القمحاوي
طباعة
عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرى، ندوة توعية مائية في رحاب المنطقة اﻷزهرية بسموحة بالإسكندرية، حول ترشيد إستهلاك المياه فى ظل تنامى الإحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا وحتمية التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه.

وأكدت الندوة بحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الإسكندرية، وعدد من الوعاظ، على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الندرة والترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية.

واستعرض المحاضر المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

كذلك تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة 4 محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية.

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السادة الوعاظ بتوعية كافة المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها.
للحث على ترشيد المياه.. ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية
للحث على ترشيد المياه.. ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية
للحث على ترشيد المياه.. ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية
للحث على ترشيد المياه.. ندوة توعية لوعاظ الأوقاف بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

وزير العدل: تزوير الوثائق أصبح شبه مستحيل

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021


الصور

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

الأكثر قراءة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى