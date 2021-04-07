رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:41 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
وضع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية التابع لكلية العلوم، والذي يقع بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، يشاركه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء هذا المركز سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي الموجه، لخدمة المجتمع وتطوره في مجال الدراسات البيئية والبحرية، وسد احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مضيفًا أن المركز سيسعي إلى استقطاب الدعم المادي والفني لخدمة الأبحاث، من خلال المؤسسات الداعمة للبحث العلمي من داخل الوطن، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية المقدمة.

وأوضح المهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، أن رئيس الجامعة قام اليوم بوضع حجر الأساس لمبني المركز الذي يتم إنشاؤه علي مساحة 22 ألف متر مسطح، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبنى وإنشاء الأسوار والبوابات الرئيسية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فتضم تصميم واستخراج رخصة للمبنى الإداري الذي يتكون من دور أرضي إداري، ودور أول علوي إداري، إلى جانب دور ثاني خاص بغرف الإقامة، حيث تم إسناد أعمال الإنشاءات للشركات المنفذة، مضيفًا أن المرحلة الثالثة تتعلق بإنشاء مبنى جناح المعامل البحثية، وجارٍ اختيار شركة مقاولات للقيام بالأعمال الإنشائية له.
وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير
وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير
وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير
وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير
وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير
وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير

موضوعات متعلقة

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 133 مليونًا و34 ألفًا


الصور

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

الأكثر قراءة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى