وضع حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير

وضع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، حجر الأساس لمبنى مركز الدراسات البيئية والبحرية التابع لكلية العلوم، والذي يقع بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، يشاركه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء هذا المركز سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي الموجه، لخدمة المجتمع وتطوره في مجال الدراسات البيئية والبحرية، وسد احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مضيفًا أن المركز سيسعي إلى استقطاب الدعم المادي والفني لخدمة الأبحاث، من خلال المؤسسات الداعمة للبحث العلمي من داخل الوطن، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية المقدمة.وأوضح المهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، أن رئيس الجامعة قام اليوم بوضع حجر الأساس لمبني المركز الذي يتم إنشاؤه علي مساحة 22 ألف متر مسطح، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبنى وإنشاء الأسوار والبوابات الرئيسية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فتضم تصميم واستخراج رخصة للمبنى الإداري الذي يتكون من دور أرضي إداري، ودور أول علوي إداري، إلى جانب دور ثاني خاص بغرف الإقامة، حيث تم إسناد أعمال الإنشاءات للشركات المنفذة، مضيفًا أن المرحلة الثالثة تتعلق بإنشاء مبنى جناح المعامل البحثية، وجارٍ اختيار شركة مقاولات للقيام بالأعمال الإنشائية له.