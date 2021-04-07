محافظ بورسعيد: ما جرى إنجازه في ملف الإسكان إعجاز

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جهود المحافظة فى مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه لأبناء وشباب المحافظة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس احمد السجيني، الثلاثاء، الذي وجه التحية لمحافظ بورسعيد، لحرصه على الحضور، مشيدًا بحرص المحافظ على إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.وأوضح اللواء عادل الغضبان أن ما جرى إنجازه فى ملف الإسكان بالمحافظة إعجاز، حيث حظيت المحافظة بالنصيب الأكبر من المشروعات السكنية المختلفة، ولذلك نوجه الشكر للدولة المصرية التى تعمل في المقام الأول لصالح المواطن.وأضاف أن المحافظة مسئولة عن أعمال الترفيق، ونجحت في توفير مئات الملايين لتوصيل المرافق إلى المشروعات السكنية.ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة على إتاحة الفرصة لاستعراض المشروعات السكنية التي تمت على أرض المحافظة.