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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على الشروط النهائية لمبادرة التمويل العقاري الجديدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:20 ص
التمويل العقاري الجديدة
التمويل العقاري الجديدة
راندا التوني
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي المصري بإطلاق برنامج للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3% منخفضة، وبمدة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا.

وترصد "الدستور" شروط المبادرة التي سيبدأ البنك المركزي المصري، خلال الأيام المقبلة تفعيلها وهي كالتالي:

ألا يكون المواطن قد استفاد من مبادرات المركزي السابقة.
الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه.
الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل مليون جنيه.
يجب أن تكون الوحدة كاملة المرافق والتشطيب ومسجلة.
يمكن الاستفادة من المبادرة بنفس سعر الفائدة والسداد لمدة أقل.
في حالة الرغبة في بيع الوحدة يلتزم العميل بسداد المبالغ المتبقية من قيمتها.
قيمة القسط الشهري للوحدات السكنية لمتوسطي الدخل يبدأ من 2700 جنيه.
نسبة الفائدة 3%.
فترة السداد 30 عامًا.
عمر العميل من 21 – 60 عامًا ويمكن لما يزيد عن ذلك شرط سداد 40% مقدم الشقة.
ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودى الدخل على 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وبالنسبة لمتوسطى الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهرى على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

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