القوى العاملة تتابع مستحقات مصري قتل إثر مشاجرة بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية، والديه الشرعية التى يتحملها الجاني عن قتل علي محمد اليمني حسن، إثر مشاجرة نشبت بينهما وهما يعملان في الكويت.وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفي للقاهرة.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم القبض على الجاني ويدعى محمد عبد الرحمن السمان جاهين، والوظيفة معقب قضايا ويعمل بمكتب محاماه، مشيرا إلى أنه تم قيد القضية تحت رقم 39 2021 جنايات خيطان، وجاري متابعة مستحقات القتيل، والدية الشرعية التي يتحملها الجاني.يذكر أن المشاجرة نشبت بين كل من علي محمد اليمني حسن، الرقم المدني الكويتي 267101203213، ومحمد عبد الرحمن السمان جاهين، الرقم المدني ٢٧٩٠١٠٥٠٢٧٦٩ الوظيفة معقب قضايا، ويعمل بمكتب محاماه، وقد أفضت المشاجرة التي وقعت في منطقة خيطان بالكويت إلى مقتل الأول، على يد الثاني الذي تم القبض عليه، ولم يتم الكشف عن كواليس المشاجرة.