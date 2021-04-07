وزير الري السوداني يعلن موقف بلاده من مفاوضات سد النهضة اليوم

يعقد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة، ليعلن فيه تطورات موقف بلاده من مفاوضات كينشاسا بشأن أزمة سد النهضة والخطوات المستقبلية.وقالت صحيفة "السوداني" السودانية، إن المؤتمر سيتناول تفاصيل مفاوضات سد النهضة التي جرت خلال هذا الأسبوع في العاصمة الكنغولية كينشاسا.وحذرت مصر والسودان، إثيوبيا من خيارات بديلة بعد فشل محادثات كينشاسا بشأن سد النهضة.من جهتها، كانت قد حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، من أن تعنت إثيوبيا سيجعل السودان يفكر في خيارات تحفظ مصالح شعبه.وأكدت أن بلادها لن تسمح بتهديد أمنها القومي، وأن مواصلة التفاوض بنفس المنهجية القديمة لن يقود إلى اتفاق.