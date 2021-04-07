الرئيس السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وخطوط الإنتاج المختلفة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة بطريق "القاهرةـ العين السخنة".ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.