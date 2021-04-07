العراق: الحوار الاستراتيجي مع أمريكا بالغ الأهمية

اعتبر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بأنه بالغ الأهمية.وقال حسين، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة، ومن خلاله نتطلّعُ إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك وعلى كافة الصُعُد بين جمهوريّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة.ومن المقرر أن تنطلق اليوم، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وتتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجالي التعليم والثقافة، في غياب لمناقشة خروج القوات الأمريكية من العراق.