تنفيذ 27 قرار إزالة تعديات على الأراضى فى أسيوط

يواصل قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بأسيوط، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 27 قرارا على مساحة 1264 مترا مربعا في منطقة عزبة عبد المعطى بمركز القوصية، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية المعنية وللحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.من جانبه، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.