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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقًا بسوهاج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة عامل يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، انزلقت قدمه أثناء سيره على حافة ترعة الإبراهيمية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة طما بلاغا بالعثور على جثة طافية بترعة الإبراهيمية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى "محمد. ص. ع. ع" 35 سنة عامل ويقيم دائرة قسم طهطا، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال زوجته "أماني. م. ا. ح"، 30 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بمضمون ما تقدم وأضافت بأنه أثناء سير زوجها المذكور على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها، ولعدم إجادته السباحة غرق بها ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

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