«ريان اير»: خسائر عام 2020 قد تكون أقل من التوقعات

قالت شركة رايان اير الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف إنها تتوقع أن تكون خسائرها خلال عام 2020 أقل بصورة طفيفة مقارنة بتوقعاتها السابقة.ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن الشركة القول إنه من المتوقع أن تتراوح الخسائر ما بين 800 مليون ويور و850 مليون يورو (950 مليون دولار ومليار دولار)، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة بأن تتراوح ما بين 850 مليون و950 مليون يورو.وقال مسؤولون بالشركة إن القيود التي فرضت على السفر خلال عطلة عيد الفصح وبطء حملة التطعيم أدت لارجاء تعافى حركة الركاب.ونتيجة لتأخر استئناف حركة الطيران الدولية، أوضح المسؤولون أنهم لا يتوقعون تعافيا كافيا لحركة الطيران خلال العام المالي الجاري.