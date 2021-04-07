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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية يصل إلى بيروت في زيارة رسمية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:20 ص
وزير الخارجية ‎سامح
وزير الخارجية ‎سامح شكري
هدير سند
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وصل منذ قليل، وزير الخارجية ‎سامح شكري إلى مطار بيروت في زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق.

وكان في استقبال شكري، وزير الخارجية والمُغتربين اللبناني شربل وهبة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق، ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية، فضلًا عن الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق وضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية بما يَملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار.
وزير الخارجية يصل إلى بيروت في زيارة رسمية
وزير الخارجية يصل إلى بيروت في زيارة رسمية
وزير الخارجية يصل إلى بيروت في زيارة رسمية
وزير الخارجية يصل إلى بيروت في زيارة رسمية

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