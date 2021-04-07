فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

تخوض البرازيل حملتها لمكافحة وباء كوفيد-19 وسط فوضى عارمة مع سلسلة إجراءات متناقضة للمدارس والكنائس أو المطاعم لا تفسر بوضوح وتخضع لأحكام قضائية متفاوتة.وتأتي هذه الفوضى تأتي في ذروة انتشار الوباء في هذه الدولة العملاقة في أميركا الجنوبية حيث تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية للمرة الأولى عتبة أربعة آلاف الثلاثاء مع تسجيل 4195 وفاة.والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة هي الدولة الثانية في العالم، خلف الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّرًا من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية، وبلغ عدد الوفيات رسميا 336،947.