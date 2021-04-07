الحكم فى استئناف هدير الهادى على حبسها عامين.. اليوم

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم فى استئناف المتهمة هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور.وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.