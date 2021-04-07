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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد استهلاك المياه.. استمرار تأهيل وتبطين ترع سوهاج والمنيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:20 ص
تأهيل وتبطين ترع
تأهيل وتبطين ترع
وائل القمحاوي
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر؛ لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي تهدر وتفقد في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وتواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج، الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل ترعة السمري بطول ٤.٧٠٠ كيلو متر بهندسة ري غرب جرجا بسوهاج، حيث جار أعمال مبانى الدبش والتبطين بالخرسانة تحت إشراف الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة بقطاع الخزانات، بهدف توفير وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية.

كما واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، متابعة أعمال التأهيل بعدة قطاعات منها شرق المنيا بطول ٩٤.٩٧٣ كيلو متر، بينما بلغ إجمالي المنفذ ٤٧.٠٨٠ كيلو متر بنسبة ٤٩.٥٧ ٪، وتأهيل ترع غرب المنيا بطول ٢١٢.٨١٥ كيلو متر فى حين تم تنفيذ ٧٨.٦٨٠ كيلو متر بنسبة ٣٦.٩٧ ٪، بالإضافة إلى تأهيل ترعة أبوعيسى، مع الالتزام بسرعة التنفيذ وإنهاء الأعمال فى المواقيت المحددة وجودة التنفيذ واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.
لترشيد استهلاك المياه.. استمرار تأهيل وتبطين ترع سوهاج والمنيا
لترشيد استهلاك المياه.. استمرار تأهيل وتبطين ترع سوهاج والمنيا
لترشيد استهلاك المياه.. استمرار تأهيل وتبطين ترع سوهاج والمنيا
لترشيد استهلاك المياه.. استمرار تأهيل وتبطين ترع سوهاج والمنيا

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