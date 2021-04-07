389 مليون دولار صادرات مصر من الموالح

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم التصدير الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة من موسم التصديرى العام الماضى.وبين التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار موزعة على مليون و837 ألف طن.وتصدرت الموالح المصرية قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن.