إيران تتعرض لهجوم على سفينتها ساويز في البحر الأحمر

ذكرت وزارة الخارجية بإيران، اليوم الأربعاء، أن السفينة الإيرانية ساويز استُهدفت في البحر الأحمر، وذلك بعد تقارير إعلامية نُشرت أمس عن تعرض السفينة لهجوم بألغام لاصقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "الانفجار وقع صباح الثلاثاء بالقرب من ساحل جيبوتي وتسبب في أضرار طفيفة لكن لم تحدث إصابات، هي سفينة مدنية كانت متمركزة هناك لتأمين المنطقة من القراصنة".وتابع "الأمر قيد التحقيق".