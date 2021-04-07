الرئيس السيسي يصل إلى مقر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.وكان في استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة.ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.