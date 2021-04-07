ارتفاع إصابات كورونا في الكونغو الديمقراطية لـ28 ألفًا و377 حالة

سجلت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28 ألفا و377 إصابة.ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها، في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 745 حالة بعد عدم الإبلاغ عن وفيات أمس.وبلغ إجمالي حالات التعافي 25 ألفا و841 حالة.. بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 1791 حالة.