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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على رامز جلال ومالك «إم بي سي مصر»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:01 ص
رامز جلال
رامز جلال
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على كل من الفنان رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم في اتهامهما "بسرقة أفكار البرنامج الرمضاني".

حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية قيام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وجاء في أوراق القضية أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) وهي بذلك شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى.

وقامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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