الغرفة التجارية الأمريكية تناقش تأثيرات كورونا

تواصل غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، عقد العديد من الفعاليات حول تأثيرات جائحة كورونا، على الاقتصاد العالمي ومختلف الشركات الأمريكية، وسبل تعزيز الموقف المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت غرفة التجارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى أنها ستعقد لقاء يوم الثلاثاء، 13 أبريل الجارى، لقاء حول آثار كورونا على الشركات المملوكة لأمريكا الآسيوية وجزر المحيط الهادئ والتعافي في المجتمع، وكيف يمكن لأصحاب المشاريع أن يقودوا الطريق في تعزيز العدالة.وأوضحت أنه سيستمع الحاضرون أيضًا إلى قادة الأعمال حول كيفية عملهم معًا للتحدث ضد التمييز ودعم الشركات.وأضافت الغرفة أنها ستجرى مناقشة بين ديفيد إغناتيوس من صحيفة واشنطن بوست ووزير الدفاع السابق آش كارتر، خلال الجلسة التى تعقد اليوم الأربعاء، وهي جزء من سلسلة المنصة الدولية للأمن والتجارة والاقتصاد (InSTEP) للغرفة، سيتطرق المتحدثون إلى التقاطع بين الأمن القومي والقدرة التنافسية الأمريكية في التقنيات المتقدمة، ونشر الجوانب غير التقليدية للقوة الأمريكية في مجالات مثل الكوارث، التعافي الناشئ عن تغير المناخ، ومشاركة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأكثر من ذلك.ومن جانب آخر سيتم عقد لقاء بالشراكة مع غرفة التجارة في فلوريدا وغرفة نورث كارولينا، لإجراء محادثة Common Grounds مع النائبة كاثي مانينغ، والنائبة ماريا اليفيرا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، لافتة إلى أنه سيدير ​​نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية وكبير مسئولي السياسات نيل برادلي مناقشة حول فرص التوافق، والاختلافات المشروعة في السياسة، ومسارات التوصل إلى حل وسط، مع التركيز على إصلاح نظام الهجرة