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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

13 معلومة عن مشروع مجمع الوثائق المؤمنة الذي يفتتحه الرئيس السيسي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:54 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إيمان ماهر
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

1- يقع على طريق "القاهرة – السخنة" على مساحة 570 ألف متر مربع.

2- يتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر.

3- يعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة".

4- يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن".

5- يضم مصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، والبنكنوت، بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.

6- عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.

7- المجمع يمتلك أكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية.

8- أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

9- يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام "ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد".

10- تم تصميم مبنى لتقديم الخدمات المُميكنة يسع أكثر من 3000 مواطن.

11- مزود بمركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات (داتا سنتر) من الجيل الثالث، والذي يعتبر هو الأحدث عالميًا.

12- يستضيف كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات.

13- يوفر المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين "السيبراني" والذكاء الاصطناعي.

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