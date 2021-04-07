13 معلومة عن مشروع مجمع الوثائق المؤمنة الذي يفتتحه الرئيس السيسي
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:54 ص
إيمان ماهرطباعة
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.
1- يقع على طريق "القاهرة – السخنة" على مساحة 570 ألف متر مربع.
2- يتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر.
3- يعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة".
4- يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن".
5- يضم مصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، والبنكنوت، بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.
6- عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.
7- المجمع يمتلك أكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية.
8- أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.
9- يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام "ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد".
10- تم تصميم مبنى لتقديم الخدمات المُميكنة يسع أكثر من 3000 مواطن.
11- مزود بمركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات (داتا سنتر) من الجيل الثالث، والذي يعتبر هو الأحدث عالميًا.
12- يستضيف كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات.
13- يوفر المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين "السيبراني" والذكاء الاصطناعي.
1- يقع على طريق "القاهرة – السخنة" على مساحة 570 ألف متر مربع.
2- يتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر.
3- يعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة".
4- يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن".
5- يضم مصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، والبنكنوت، بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.
6- عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.
7- المجمع يمتلك أكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية.
8- أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.
9- يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام "ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد".
10- تم تصميم مبنى لتقديم الخدمات المُميكنة يسع أكثر من 3000 مواطن.
11- مزود بمركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات (داتا سنتر) من الجيل الثالث، والذي يعتبر هو الأحدث عالميًا.
12- يستضيف كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات.
13- يوفر المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين "السيبراني" والذكاء الاصطناعي.