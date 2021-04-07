13 معلومة عن مشروع مجمع الوثائق المؤمنة الذي يفتتحه الرئيس السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.1- يقع على طريق "القاهرة – السخنة" على مساحة 570 ألف متر مربع.2- يتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر.3- يعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة".4- يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن".5- يضم مصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، والبنكنوت، بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.6- عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.7- المجمع يمتلك أكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية.8- أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.9- يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام "ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد".10- تم تصميم مبنى لتقديم الخدمات المُميكنة يسع أكثر من 3000 مواطن.11- مزود بمركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات (داتا سنتر) من الجيل الثالث، والذي يعتبر هو الأحدث عالميًا.12- يستضيف كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات.13- يوفر المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين "السيبراني" والذكاء الاصطناعي.