مما تتكون تربة النباتات المنزلية؟

- مما تصنع الركائز ولماذا يوجد الكثير منها؟



- ما هي أفضل ركائز للبذر؟



- ما هو الأفضل لتبديل أصيص النباتات؟



هناك تربة مثالية لكل نبات، بحسب المجموعة الهائلة من النبات المتوفرة في مركز الحدائق، ومع ذلك فأن التربة التي تُشترى في أكياس بلاستيكية لا يعتبرها فعليا الخبراء تربة، بحسب خبير في البستنة.ويقول ماركوس شيل وهو أستاذ البستنة في أكاديمية رويال جاردن في برلين: "ما نشتريه من المحلات عادة ما يكون ركائز أي مزيج من مكونات مختلفة".إذا كنت تريد نباتات سعيدة فيجب معرفة مما تتألف الركائز وأي منها مفيد حقا عند التسميد.تقوم الركائز الصناعية على خث الأراضي المرتفعة أو المنخفضة أو بدائل الخث مثل ألياف جوز الهند ثم يتم مزجها مع ألياف الخشب والرمال والطين والسماد أو غيرها من المكونات.يوضح شيل: "بالنسبة للبذور هناك ركائز بذور خاصة. وهي ركيزة رقيقة للغاية بدون قطع واضحة ولكن يظل بها قطع خشنة ومليئة بالهواء".وإحدى السمات المميزة لركائز البذور هي أنه ليس مضاف إليها سماد، ويقول شيل: "هذا يحفز نمو الجذور، نظرا لأن البذور تتحفز لتشكيل جذور بعد الإنبات لامتصاص المياه والمغذيات من خلالها".وبالتالي يجب على النبات الصغير الذي ظهر بعد الإنبات أستخدام جذوره للبحث عن المغذيات.يقول شيل إن هذا يتوقف على النبات فتربة الأصيص التجارية عادة ما تكون ملائمة للخضروات وكذلك نباتات الشرفة.ويضيف: "عادة ما تكون قد خضعت للتسميد لمدة أربعة إلى ستة أسابيع.. وبعد ذلك يمكن تغذية النبات بسماد سائل".وكقاعدة عامة "يجب تسميد نباتات الحدائق قليلا أو لعدم تسميدها على الإطلاق"، قبل أشهر قليلة من انطلاق الموسم البارد، وهذا يسمح لها بالاستعداد للبيات الشتوي، بحسب شيل.