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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة أحمد شفيق في «إهدار المال العام»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:59 ص
أحمد شفيق
أحمد شفيق
حسام التمساح
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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا بجمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة".

وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة السابقة "لم أهدر جنيها من المال العام الخاصة بالدولة، وأن تلك المصاريف التي تتحدث عنها أوراق القضية جاءت نتيجة من الإعلان عن المشروع والتسويق له"، وأضاف شفيق "إن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيا" وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏

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