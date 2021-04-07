إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

استضاف بيت السحيمى، حفل فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، أمس الثلاثاء، بقيادة المايسترو عمر شهابي، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، وقدمت الفرقة باقة منتقاة من الفقرات الغنائية والموسيقية، من أشهر أغاني زمن الفن الجميل والتراث المصري الأصيل، تحت إشراف الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير، مدير عام القصور المتخصصة، والدكتورة ماجدة علي، مدير قصر الغوري للتراث.بدأ الحفل بمقدمة موسيقية لمحمد القصبجي "رائعة ذكرياتي"، بعدها "دوبني دوب" لصلاح أبو سالم أداء الفرقة، "يا دلو ناديلي" أداء محمد عبدالله، صولوا عود لصوليست محمود يوسف، "قمر له ليالي" أداء الفرقة، "حبيت بلدي" كلمات محمد فتحي مهدي أداء محمود حسانين، "ست الحبايب" أداء المطربة ريهام، صولو كمان للفنان طلعت منسي، "أسمر يا أسمراني" للرائع إسماعيل الحبروك أداء دويتو الفنان محمد فاو والفنانة نور السويسي، "سيد الحبايب" أداء الفنانة شيماء غريب، "رمضان جانا" أداء الفنان طارق نصر.