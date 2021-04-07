إصابة عامل سقط من الطابق الثاني بمنزله في طما بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي في سوهاج، عاملا في السابعة عشرة من عمره مصابا بكسر بالكتف الأيسر وجرح قطعي أسفل العين اليمنى إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزله، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "الحسيني. ا. ع. ا"، 17 سنة عامل ويقيم بندر طما دائرة المركز مصابًا.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء صعوده سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى لإصابته، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.