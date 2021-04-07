7213 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

سجلت المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش 7 آلاف و213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد19) خلال الــ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.وأوضحت المديرية -في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 66 حالةوفاة جديدة أمس، فيما يأتي ذلك بعد يوم من دخول البلاد في حالة إغلاق كامل لمدة سبعة أيام بعد تردي الحالة الوبائية بالبلاد.ومن جانبه، أكد وزير الداخلية، أسد الزمان خان كمال، مواصلة إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر في مسعى للحد من تفشي الفيروس.