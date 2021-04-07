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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7213 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:56 ص
كورونا في بنجلاديش
كورونا في بنجلاديش
وكالات
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سجلت المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش 7 آلاف و213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد19) خلال الــ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وأوضحت المديرية -في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 66 حالة
وفاة جديدة أمس، فيما يأتي ذلك بعد يوم من دخول البلاد في حالة إغلاق كامل لمدة سبعة أيام بعد تردي الحالة الوبائية بالبلاد.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية، أسد الزمان خان كمال، مواصلة إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

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